Vincent Kompany wird am Donnerstag an der Pressekonferenz vor dem Duell zwischen dem FC Bayern und 1. FC Köln teilnehmen.

Vincent Kompany kehrt zurück. Der Cheftrainer wurde für die am Donnerstag um 10 Uhr stattfindende Pressekonferenz des FC Bayern angekündigt. Bei der Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Köln am Freitagabend (LIVETICKER) könnte der Belgier wieder auf der Trainerbank des deutschen Rekordmeisters sitzen.

Am Montag hatte Kompany erstmals seit seinem Zusammenbruch wieder das Training an der Säbener Straße geleitet.

Vincent Kompany kehrt zur Pressekonferenz vor Bayerns Spiel gegen Köln zurück Vincent Kompany kehrt zur Pressekonferenz vor Bayerns Spiel gegen Köln zurück © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Der 40-Jährige war am 23. Oktober beim Training der Bayern-Amateure auf dem Trainingsgelände zusammengebrochen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beim Sturz hatte sich der 40-Jährige außerdem die Schulter ausgekugelt. Ursache für den Zusammenbruch war eine Hirnhautreizung.

In den Spielen seit seinem Zusammenbruch war Kompany von seinem Co-Trainer Aaron Danks vertreten worden. „Nach der Länderspielpause wird er wieder auf der Bank sitzen“, hatte Klub-Patron Uli Hoeneß bereits Anfang November verkündet.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)