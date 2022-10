„Jetzt erst recht“: Köln will weiter Moral zeigen

An all dem habe man sich aber "hochgezogen", so Hübers: "Wir haben gesagt: Jetzt erst recht. Ich bin ziemlich stolz." Das Tor von Florian Kainz (13.) genügte nicht ganz, Jacob Bruun Larsen (35.) glich aus. Für die Moral dürfte dieser Punkt gegen spielstarke Hoffenheimer aber ziemlich wertvoll gewesen sein. Schon am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) geht es schließlich schon wieder um viel in Müngersdorf.