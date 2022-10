Kevin Großkreutz mit Details zu Skandal-Nacht, VfB-Rauswurf und Krankenhaus-Verletzung

„Es wurde wegen der Jugendspieler immer so hochgepusht“, erinnerte sich der Ex-Nationalspieler in Diensten von Borussia Dortmund. „Die waren 17, 18 Jahre oder so. Die wären auch ohne mich feiern gegangen und sind die Woche danach bestimmt auch wieder feiern gegangen.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)