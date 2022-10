"Kluger Schachzug!" Ex-Mitspieler schwärmt von Xabi Alonso - Khedira hat noch Kontakt mit neuem Leverkusen-Trainer

„Ich glaube, dass es ein kluger Schachzug von Bayer Leverkusen ist. Ich hoffe, er kann das Team wieder in die Spur bringen“, sagte Sami Khedira als DAZN-Experte am Rande der Champions League am Mittwoch über Xabi Alonso, der nach der Entlassung von Gerardo Seoane der Werkself als neuer Chefcoach unverhofft zu weltmeisterlichen Glanz verhilft.