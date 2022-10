Köln sucht Hennes-Vertreter für USA-Reise

"Hennes kann die Reise leider nicht mitmachen", sagte Derek Rae, ESPN-Kommentator für die Bundesliga, in einem Twitter-Video mit dem echten Hennes aus dem Kölner Zoo: "Daher an all die netten Menschen in Texas: Habt ihr eine Idee, wer Hennes vertreten könnte? Er wird es nicht persönlich nehmen." Vorschläge nimmt der FC via Email oder unter dem Twitter Hashtag #hennUS entgegen.