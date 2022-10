Kommentar zur JHV des FC Bayern: Gewinner Kahn, Verlierer Hoeneß

Der Bayern-Tross um Herbert Hainer stellte zwar immer noch kein Ende der viel kritisierten Partnerschaft mit Katar in Aussicht, er gab sich am Samstagabend im Audi Dome aber immerhin empathischer und offener gegenüber den Mitgliedern, er ging aktiv mit ihnen in den Dialog. Und das klugerweise nicht erst zu später Stunde, sondern schon vor der Wiederwahl des Präsidiums um Hainer. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)