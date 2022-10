DFB-Pokalsieger RB Leipzig muss im Heimspiel gegen Hertha BSC auf Nationalstürmer Timo Werner verzichten. Der Angreifer fehlt aufgrund eines Infektes, wie der Klub rund eine Stunde vor Anpfiff der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) mitteilte. Der 26-Jährige, der vom FC Chelsea nach Leipzig zurückgekehrt war, kommt in der laufenden Spielzeit in bislang acht Spielen auf drei Tore und zwei Vorlagen.