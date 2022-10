Lenz fehlt Frankfurt „bis auf Weiteres“

Sicher fehlen dürfte er somit am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund sowie im entscheidenden Champions-League-Vorrundenspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) bei Sporting Lissabon. Der bereits des Öfteren von Verletzungen zurückgeworfene Lenz hatte sich in den vergangenen Wochen bei der SGE einen Stammplatz erarbeitet.