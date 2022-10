LIVE im Stream und Ticker: Werder Bremen will gegen Hertha BSC zurück in die Erfolgsspur

Die Überraschungsmannschaft Werder Bremen wurde in der vergangenen Woche unsanft auf den Boden der Tatsachen geholt. Gegen Hertha BSC will man wieder zurück in die Erfolgsspur (20:30 Uhr im Liveticker auf SPORT1). Verzichten muss Trainer Ole Werner dabei allerdings auf seinen Kapitän Marco Friedl (Rotsperre aus dem Freiburg-Spiel).