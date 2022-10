Markus Gisdol: "Wenn du den Hampelmann machst, funktioniert nichts" - SPORT1 Leadertalk mit Mounir Zitouni

Wie ihm das gelingt, was es dafür braucht, einer Mannschaft neues Leben einzuhauchen, sie zu stärken und zu führen, das bespricht Markus Gisdol (53) mit Business-Coach und Autor Mounir Zitouni in einer neuen Folge des LEADERTALK. Gisdol erzählt auch, wie ihn ein Anruf von Dietmar Hopp aus Südostasien in die Bundesliga katapultierte, wie er seinen einstigen Co-Trainer Julian Nagelsmann wahrnimmt und warum der Abschied aus Hoffenheim 2015 so schmerzhaft war.