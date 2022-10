Mord an Werder-Fan Adrian Maleika jährt sich zum 40. Mal

In den frühen Achtzigern ist es nicht ungefährlich, Fußballfan zu sein. In einer Zeit hoher Jugendarbeitslosigkeit (187.000) wächst eine „Null-Bock-Genration“ heran. Viele von ihnen finden sich in den aufkommenden Fanclubs wieder und suchen am Wochenende eine Möglichkeit, Dampf abzulassen. Es kommt an Bahnhöfen, in Innenstädten und im Stadion zu regelrechten Schlachten rivalisierender Fangruppen. Die Anlässe sind meist nichtig, das Tragen der falschen Farben reicht schon.