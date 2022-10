Pep Guardiola über den Bayern-Start: „Haben furchtbar gespielt“

„Es war ein bisschen schwierig, weil sie (die Bayern-Spieler, Anm. d. Red.) fragten, warum man etwas ändern soll, wenn man in der Vergangenheit gewonnen hat. Und das ist normal und sollte auch so sein. Aber ich war in der Vergangenheit nicht dabei, also weiß ich nicht, was sie tun, und man kann die Spieler nicht von etwas überzeugen, an das man nicht glaubt. Denn jeder Trainer ist anders und es braucht Zeit, bis es funktioniert“, erklärte Guardiola dem Portal.