Pepi-Explosion in den Niederlanden! Tor-Rekord für Groningen - Augsburg-Plan geht voll auf

An sechs der vergangenen neun Liga-Tore war Pepi direkt beteiligt, während seiner sieben Einsätze für Groningen gelang dem Stürmer zusätzlich zu den sechs Treffern noch eine Vorlage, womit er bei sieben Scorer-Punkten in sieben Einsätzen liegt. Statistiken, die von denen aus seiner Bundesliga-Zeit nicht weiter entfernt sein könnten. (NEWS: So kam Pepis Augsburg-Wechsel zustande)