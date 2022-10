SPORT1 Bundesliga Classics: Als der FC Bayern den Startrekord aufstellte

Und so starten sie furioser denn je in die Spielzeit. 5:0 gegen den HSV, 2;1 in Hoffenheim, 3:0 gegen Leverkusen, 2:1 gegen Augsburg (durch einen Müller-Elfmeter in letzter Minute), 3:0 bei Aufsteiger Darmstadt 98, 5:1 gegen Wolfsburg (als Robert Lewandowski binnen neun Minuten alle Tore erzielt), 3:0 in Mainz und 5:1 im Gipfel gegen Borussia Dortmund – nach acht Spieltagen haben sie ihren eigenen Rekord aus der letzten Saison unter Jupp Heynckes drei Jahre zuvor eingestellt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)