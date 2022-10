SPORT1 Bundesliga Classics: Als der FC Schalke 04 den FC Bayern überrollte

Vorne kann er diesmal nichts ausrichten, hinten fehlt er an allen Ecken und Enden. „Auch für Beckenbauer war es einer der schwärzesten Tage seiner Karriere“, schreibt der Münchner Merkur und im kicker erhält der sonstige „Einser-Schüler“ nur eine Drei – was immer noch die Bestnote in seiner Elf ist. Die entfesselten Schalker dagegen haben nur Einser und Zweier – kein Wunder bei dem Resultat. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)