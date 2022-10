SPORT1 Bundesliga Classics: Sascha Burcherts Doppeltes Kopfball-Pech

Dabei bleibt es. Burchert, den Funkel in der Halbzeit gar nicht in die Kabine lässt, damit er sich warmschießen lässt, hält seine Bude nun sauber. Es bleibt jedoch beim 1:3. Der Boulevard hat seinen Spaß. Bild titelt: „Kopfball-Torwart-Trottel und eine Eigentor versauen Funkel-Debüt.“ Der Trainer gibt konsterniert zu: „Drei so kuriose Tore in einem Spiel habe ich in 30 Jahren Bundesliga noch nie gesehen. Sascha macht das nicht mit Absicht, aber ich weiß nicht ob er den Ball hätte ins Aus köpfen können.“ Aber dann wäre die Bundesliga um eine nette Geschichte ärmer. Jarolims Tor wurde von der Redaktion der Fußball Bild 2017 immerhin auf Platz 23 der 50.000 Bundesligatore gesetzt.