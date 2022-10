Sportgericht reduziert Sperre für Bremens Friedl

Friedl war in der 14. Minute des Bundesligaspiels beim SC Freiburg am 22. Oktober (0:2) von Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock) nach einem Foul an Michael Gregoritsch des Feldes verwiesen worden. Auch eine telefonische Anhörung mit Gregoritsch, laut der "von einem wechselseitigen Armeinsatz beider Spieler auszugehen" sei, habe für die Reduzierung eine Rolle gespielt, erklärte Oberholz.