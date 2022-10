"Stecken tief in der Scheiße": Xabi Alonso durchlebt mit Bayer 04 Leverkusen bereits seine erste Krise

Nach einem 4:0 gegen den FC Schalke 04 folgten ein 0:3 in der Champions League gegen Porto und nun auch in der Bundesliga das Debakel in Frankfurt (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga). Der Effekt? Nach acht Gegentreffern in zwei Partien verpufft! Ein Himmelfahrtskommando für Alonso?