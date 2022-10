Eintracht Frankfurt: Im Sommer Europacup-Held - im Winter weg?

In 45 Pflichtpartien kam er auf rund 3.551 Spielminuten, in denen ihm zwölf Treffer und acht Vorlagen gelangen. Vor allem die Tore in der Europa League in Barcelona (3:2), gegen West Ham United (1:0) und im Endspiel gegen die Glasgow Rangers (1:1/6:5 n. E.) waren ein Grundstein auf dem Weg zum großen Triumph der Hessen.