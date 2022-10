Gladbach-Boss redet sich in Rage: "Das regt mich auf"!

Sport-Geschäftsführer Roland Virkus hat sich im Angesicht vermeintlich überzogener Erwartungen an den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach in Rage geredet. „Was mich stört, ist zu lesen, wir hätten NUR 2:2 in Wolfsburg gespielt“, sagte Virkus am Freitag und legte dann richtig los.