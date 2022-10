Was macht eigentlich Ex-BVB-Torjäger Paco Alcacer?

Noch besser lief es sechs Tage später in seiner ersten Partie von Beginn an. Beim 3:0-Sieg gegen den FC Baniyas brachte er sein Team in Führung und bereitete die anderen zwei Treffer vor. In den folgenden Partien verhalf der Spanier mit seinen Toren und Vorlagen ebenfalls zum Erfolg seines Teams, das die Tabelle anführt.