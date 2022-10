Nach Pleite mit BVB: Edin Terzic schwärmt von Union Berlin

"In erster Linie ist es das, was Spitzenteams ausmacht", sagte Terzic über die Stärken der Eisernen, die in den entscheidenden Aktionen konsequenter waren und das Spiel wie so oft in dieser Saison über die Physis dominiert hatten. Es sei ein "sehr reifer, geschlossener Spielstil", erklärte der Coach.