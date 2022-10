Zimmermann will unsportliches Verhalten härter bestrafen

Frankfurt am Main (SID) - DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann möchte unsportliches Verhalten in der Bundesliga künftig wieder strenger ahnden. „Das hat am Anfang gut funktioniert, hat dann aber leider nachgelassen“, sagte Zimmermann im Deutschlandfunk: „Genau aus dem Grund haben wir es wieder thematisiert und sind jetzt dabei, das Rad dorthin zurückzudrehen oder diese Leine kürzer zu ziehen, wo wir eigentlich hinwollen.“