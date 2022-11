Breitenreiter sieht Eintracht „etwas weiter“ als die TSG

Trainer Andre Breitenreiter vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim sieht sein Team gegen Eintracht Frankfurt in der Außenseiterrolle. Wenn die SGE an 100 Prozent komme, sei sie derzeit „etwas weiter“ als sein Team, sagte der 49-Jährige vor dem Duell am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky): „Das ist eine Mannschaft, die zu den Top 16 in Europa gehört. Sie spielen sehr konstant auf hohem Niveau.“