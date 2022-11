Bundesliga: 1. FC Union Berlin – FC Augsburg, 2:2 (2:2)

Die 21.614 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Sheraldo Becker brachte den 1. FC Union Berlin bereits in der siebten Minute in Front. Augsburg zeigte sich wenig beeindruckt. In der neunten Minute schlug Florian Niederlechner mit dem Ausgleich zurück. Kevin Behrens beförderte das Leder zum 2:1 von Union in die Maschen (22.). Mit einem Doppelwechsel wollte der FC Augsburg frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Enrico Maaßen Felix Uduokhai und Fredrik Jensen für Maximilian Bauer und Mergim Berisha auf den Platz (32.). In der 39. Minute war Niederlechner mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Mit Ermedin Demirovic und Ruben Vargas nahm Enrico Maaßen in der 65. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Arne Maier und Lukas Petkov. Schließlich bleibt folgendes Fazit: Während Durchgang eins einem Wechselbad der Gefühle gleichkam, war die zweite Hälfte dagegen ärmer an Höhepunkten und es fielen keine weiteren Treffer. Am Ende gingen die Teams mit einer Punkteteilung auseinander.