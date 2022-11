Bundesliga Classics: Derby-Comeback! Wie Schalke Dortmund zur Verzweiflung brachte

Es waren die beiden wichtigsten Spiele der Saison. So auch am 25. November 2017, als sie sich zum 91. Mal gegenüberstanden. Es ging in die Geschichte ein, die Bild am Sonntag titelte: „Derby des Jahrhunderts“. Weil es so furios, weil es so kurios und beinahe einmalig war. Obwohl sich die Rivalen unentschieden trennten, kamen nämlich aus einer Kabine nach Abpfiff laute „Derby-Sieger“-Schlachtrufe. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)