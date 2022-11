Bundesliga: FC Schalke 04 – FC Bayern München (Samstag, 18:30 Uhr)

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des FCB stets gesorgt, mehr Tore als die Mannschaft von Coach Julian Nagelsmann (41) markierte nämlich niemand in der Bundesliga. Der Gast weist bisher insgesamt acht Erfolge, vier Unentschieden sowie eine Pleite vor. Den Tabellenführer scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.