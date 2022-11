Bundesliga: Freiburg schlägt Köln 2:0 und springt auf Platz zwei

Den Kölnern, die unter der Woche noch ums Weiterkommen in der Europa Conference League kämpften, waren die schweren Beine förmlich anzusehen. Die Freiburger agierten über die gesamte Partie hinweg frischer, da Christian Streich seine Spieler in der Europa League schonen konnte und zehn Mal wechselte im Vergleich zur Startelf am Donnerstag.