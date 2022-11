Bundesliga: Hertha BSC – FC Bayern München, 2:3 (2:3)

Jamal Musiala besorgte vor 74.667 Zuschauern das 1:0 für die Bayern. Doppelpack für die Gäste: Nach seinem ersten Tor (37.) markierte Eric Maxim Choupo-Moting wenig später seinen zweiten Treffer (38.). Bevor es in die Pause ging, hatte Dodi Lukebakio noch das 1:3 von Hertha BSC parat (40.). Durch einen von Davie Selke verwandelten Elfmeter gelang dem Gastgeber in der 45. Minute der 2:3-Anschlusstreffer. Der FC Bayern München nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Wenig später kamen Wilfried Kanga und Chidera Ejuke per Doppelwechsel für Selke und Suat Serdar auf Seiten der Hertha ins Match (64.). Mit Sadio Mané und Alphonso Davies nahm Julian Nagelsmann in der 64. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Kingsley Coman und Lucas Hernandez. Der Unparteiische Dankert (Rostock) beendete schließlich eine Partie, die zwei grundverschiedene Halbzeiten gezeigt hatte. Während es in Durchgang eins hin und her ging und der FCB eine Führung für sich reklamierte, verlief die zweite Hälfte torlos. Am Ende feierte der Spitzenreiter drei Punkte für das Klassement.