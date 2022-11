Bundesliga: Mehrheit der Fans lehnt Abbrennen von Pyrotechnik im Stadion ab

In welchen Anteilen die Meinungen vertreten sind, kommt ein wenig überraschend. In einer repräsentativen Umfrage des Bundesliga-Barometers, an der 5.349 Personen teilnahmen, empfinden weit mehr als die Hälfte der Befragten das Abbrennen von Pyrotechnik als störend (66,9 Prozent).