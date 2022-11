Bundesliga-Talente rocken Europa - Musiala führt vor Bellingham

Zum Vergleich: Kein einziges Talent aus der Premier League und Serie A befindet sich in den Top Ten. Während der wertvollste Jungprofi der Premier League auf Rank 11 liegt, befindet sich das beste Talent in der höchsten italienischen Spielklasse gar erst auf Platz 28. Vor Destiny Udogie von Udinese Calcio befinden sich gleich zehn Profis, die in Deutschland ihr Geld verdienen.