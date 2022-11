Bundesliga: "Das ist ein Witz" - VAR vermiest Gladbach-Aufholjagd - Bochum siegt 2:1

Was war passiert? Der Kölner Keller meldete sich nach dem vermeintlichen Ausgleich von Bensebaini. Flankengeber Hofmann hatte zuvor im Abseits gestanden, obwohl ein Bochumer den Kopfball eines Gladbachers in den Strafraum verlängert hatte und die Kugel somit vom Gegner kam, was eine Abseitsstellung normalerweise aufhebt.