Bundesliga: VfL Bochum 1848 – Borussia Mönchengladbach (Dienstag, 20:30 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat Gladbach noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst vier Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert der Gast auf Platz elf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Nach zwölf ausgetragenen Partien ist das Abschneiden der Elf von Daniel Farke insgesamt durchschnittlich: vier Siege, vier Unentschieden und vier Niederlagen. Zuletzt lief es recht ordentlich für Borussia Mönchengladbach – sieben Zähler aus den letzten fünf Partien lautet der Ertrag.