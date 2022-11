BVB: Moukoko-Ansage! Youngster spricht über Zukunft und hat klare Forderung an Dortmund

„Ich will mich weiterentwickeln und ohne Spiele kann ich mich halt nicht weiterentwickeln, denn ich möchte nicht, dass meine Entwicklung wieder stoppt“, betonte der jüngste Spieler und Torschütze der bisherigen Bundesliga-Gesichte, der in der bisherigen Spielzeit in 14 Einsätzen sechs Tore erzielte und vier auflegte. „Ich denke, das ist ganz normal, denn die Perspektive ist mir wichtig.“