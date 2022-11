Das ist Frankfurts Antwort auf den BVB-Plan mit Knauff

In Gladbach jubelte der Franzose über sein erstes Bundesligator, in Augsburg folgte der erste Assist. Nach einem schwächeren Auftritt beim historischen Weiterkommen in Lissabon (2:1) fand Ebimbe vier Tage später in der Fuggerstadt die richtige Antwort und war einer der Matchwinner. Er gewann fünf seiner sieben Zweikämpfe. Mit einer Top-Geschwindigkeit von 34,71 km/h war er der „Speedy Gonzales“ auf dem Platz. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)