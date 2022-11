DFB-Bundesgericht bestätigt Geldstrafen für 1. FC Köln

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln ist mit seiner Berufung gegen zwei zuvor vom DFB-Sportgericht verhängte Geldstrafen in Gesamthöhe von 177.200 Euro gescheitert. Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes wies den Einspruch der Domstädter am Dienstag als unbegründet zurück. Davon könne der FC eine Summe von bis zu 59.000 Euro für sicherheitstechnische und gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.