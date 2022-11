Fast 80 Millionen Euro: Hertha beklagt hohen Verlust

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 trotz der Investitionen von Unternehmer Lars Windhorst mit einem satten Verlust von 79,8 Millionen Euro abgeschlossen. Das gab Geschäftsführer Thomas E. Herrich auf der Mitgliederversammlung der Berliner am Sonntag bekannt. Damit wuchs der Schuldenberg erneut deutlich an, allein in den vergangenen drei Jahren erwirtschaftete der Klub ein Minus von 211 Millionen Euro.