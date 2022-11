FC Bayern bei S04 auf Rekord-Jagd - Freiburg-Coach Streich droht negativer Höchstwert | Bundesliga, 15. Spieltag

In dem Stadion, in dem der VfB vor 30 Jahren Meister wurde, soll endlich die Serie von 16 sieglosen Auswärtsspielen reißen. Doch Bayer kommt kurz vor der WM-Pause in Form, hat erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge gewonnen - mehr gab‘s zuletzt im Mai (vier). In diesem Duell ist Bayer seit dem 0:1 zuhause am 28. April 2018 sechs Spiele ungeschlagen und gegen keinen Gegner spielte man öfter zu Null als gegen den VfB (27 Mal).