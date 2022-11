FC Bayern: Das sagt Trainer Nagelsmann zum Hammerlos in der Champions League - PK zum Nachlesen

„Bei Thomas ist es so, dass er auf dem Weg der Besserung ist. Wir könnten ihn frühestens am Freitag testen fürs Spiel auf Schalke. Und das ist mir eigentlich zu knapp. Ich würde ihm lieber die Ruhe noch geben vor dem WM, dass er ausheilen kann. Das ist mir alles zu viel Risiko. Zu wenig Sinnhaftigkeit. Wir haben gestern gemeinsam besprochen, dass wir in der Offensive genügend Auswahl haben. Das ist nun kein Spiel, wo er über den Schmerz drübergehen muss. Oder wo wir ins Risiko gehen müssen. Deswegen werde ich ihn auch gegen Schalke nicht mitnehmen, damit er Erholung bekommt und frisch sein kann für die WM. Die Chance einer Verletzung ist schon da, wenn er zu früh anfängt mit der Belastung. Wir wollen und müssen das nicht riskieren und es ist auch in seinem Sinne.“