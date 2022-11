FC Bayern: PK mit Nagelsmann - Neuer, Hernández und Sané sollen spielen! De Ligt & Müller fehlen

„Er hatte immer wieder muskuläre Probleme in den letzten Wochen, war nicht ganz frei im Kopf. King hat einfach eine große Historie, was Verletzungen muskulärer Natur angeht, deswegen ist er da immer vorsichtig. Er hatte auch paarmal einen Krampf oder eine Muskelverhärtung und konnte deshalb eine längere Zeit nicht so sprinten, wie es nötig ist. Am Ende kann King besser spielen, als er es aktuell macht. Aber ich weiß auch, dass er besser spielen wird! Er muss einfach maximale Frische in seiner Muskulatur spüren, um an sein Leistungs-Maximum zu kommen, dann ist er unersetzbar für uns!“