Felix Magath enthüllt: Von Schalke-Zeit "habe ich mich lange nicht erholt"

Den ersten Druck verspürte Magath noch in seiner Spielerkarriere, als ihn Franz Beckenbauer 1984 in die Nationalmannschaft holte. „Da habe ich mich so unter Druck gefühlt, dass ich meine Leistung, die ich vorher gebracht habe, nicht mehr gebracht habe“, erzählte er in Blickpunkt Sport im BR-Fernsehen. Musik und autogenes Training hätten ihn damals aus dem Tief gebracht.