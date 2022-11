Hertha-Präsident Bernstein zieht positive Bilanz

Im vergangenen Jahr wuchs die Mitgliederzahl der Hertha auf 44.211 an. Diese sollen in Zukunft eine neue Heimat erhalten. Die Pläne für ein neues, eigenes Stadion werden vorangetrieben. Im kommenden Sommer steht eine Machbarkeitsprüfung im Olympiapark an. Bis 2030 soll die Arena stehen.