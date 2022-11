Hertha „sauer“ nach Bayern-Pleite: Big Point gegen den VfB?

„Wir hadern jetzt aber nicht mit unserem Schicksal oder mit Glück, das haben wir in den letzten Wochen auch nicht getan. Wir müssen in einigen Sachen besser werden, das ist Fakt“, sagte Schwarz: „Aber die Jungs lassen den Kopf nicht hängen, wir sind eher sauer und das ist auch gut so. Wir bleiben bei uns und bei der Art, wie wir Fußball spielen wollen. Das ist richtig und wichtig.“