Mane-Verletzung: Diagnose am Mittwoch

Mane (30) ist nicht nur für die Bayern eine Stütze, sondern auch der wichtigste Nationalspieler des Senegal. Der Afrikameister trifft bei der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) in Gruppe A auf den Gastgeber, die Niederlande und Ecuador. Zuvor spielen die Bayern noch am Samstag gegen Schalke 04.