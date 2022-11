Manuel Neuer winkt beim FC Bayern schon wieder Rekord | Bundesliga, 14. Spieltag

Der Eintracht wird ein Punkt aber zu wenig sein, kann sie doch nur im Siegfall zum zweiten Mal in der Saison auf einen Champions-League-Platz klettern. Der TSG, die auswärts die wenigsten Gegentore hat, droht nach drei sieglosen Spielen der Sturz in die untere Tabellenhälfte. In Frankfurt gewann sie zuletzt vor sechs Jahren und ihr Trainer noch nie - Breitenreiter holte aus vier Gastspielen am Main nur einen Punkt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)