Bundesliga: BVB-Star Reus vor Comeback: Terzic für Samstag "sehr zuversichtlich"

Bei der Endrunde in Katar könnte nach dem Ausfall von Timo Werner auch BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko eine Rolle spielen: „Wenn jemand das Spiel von Borussia Dortmund besser macht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er auch für die Nationalmannschaft in Frage kommt“, so Terzic. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)