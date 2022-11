Fußball-Bundesligist Union Berlin wird sich in Spanien auf den zweiten Teil der Saison vorbereiten. Nach zwei Winterpausen ohne Trainingslager wird Union sein Quartier vom 2. bis 11. Januar in Campoamor an der Costa Blanca aufschlagen, geplant sind in dieser Zeit zwei Testspiele. Die Bundesliga-Saison wird mit dem 16. Spieltag am 20. Januar fortgesetzt.