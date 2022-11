Bundesliga: Union Berlin wächst und plant sein neues Stadion

Union hatte in der vergangenen Saison die Conference League und das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht und sich in der Bundesliga für die Europa League qualifiziert. In dieser Saison setzt der Klub auch sportlich den Aufstieg fort. „Wir haben die Dreifachbelastung nie als solche begriffen, sondern sind die drei Wettbewerbe mit Stolz und Freude angegangen“, sagte Zingler.