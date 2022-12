Bundesliga, VfB Stuttgart: Labbadia tritt an - PK mit Wohlgemuth und Wehrle live

Für mich war klar, dass ich so schnell wie möglich nach Stuttgart muss. Die vielen Gespräche, die ich normalerweise vorher früher, mache ich jetzt währenddessen, denn man muss viel Zeit investieren. Wir haben für heute viel vorbereitet, denn ab heute liegt der Fokus nur auf der Mannschaft. Bei unserer Vorstellung haben wir den Jungs schon etwas mitgegeben, was wir in den kommenden Wochen und Monaten planen. Ich habe in den vergangenen Tagen viel Videostudium gemacht und mich mit Statistiken beschäftigt. Wir haben einen klaren Plan und wissen, was zu tun ist. Es liegt an uns, den Plan konsequent umzusetzen - auch bei all den Widerständen. Die Lust am Fußball soll dabei nicht zu kurz kommen. Es gibt bestimmt schönere Momente, als im Abstiegskampf zu sein, aber sollten wir das schaffen, kann das viel Kraft freisetzen. Jetzt gilt es die Ärmel hochzukrempeln.