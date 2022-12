Eintracht Frankfurt ist Mannschaft des Jahres 2022: SPORT1-Reporter Christopher Michel blickt auf ein irres Jahr zurück

Die Flaniermeile La Rambla präsentiert sich schon in dieser für den Klub so besonderen Woche im hessischen Gewand. „Ei Gude, wie?!“, tönt es in jeder Ecke, die weißen Trikots und Shirts sind unübersehbar. Präsident Peter Fischer will unbedingt „aus dem Pott saufen“, Eintracht lechzt nach dem großen Triumph.